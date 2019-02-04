Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря
Глава украинской погранслужбы Петр Цигикал рассказал о возведении пяти наблюдательных башен на побережье Азовского моря. Об этом он сказал в интервью украинскому «Пятому каналу».
По его словам, башни будут оснащены современными средствами радиотехнического и визуального контроля.
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«Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», — сказал Цигикал.
Он добавил, в настоящее время ведомство рассматривает разные варианты усиления морских подразделений в регионе. В настоящее время ведутся переговоры с французской стороной по закупке 22 современных кораблей для патрулирования.
Ранее на Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море.