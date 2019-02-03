Мадуро не исключил гражданской войны в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta не исключил возможности того, что кризис в стране в итоге перерастет в гражданскую войну.

По словам венесуэльского лидера, возможное начало гражданской войны в Венесуэле полностью зависит «от уровня сумасшествия и агрессивности северной империи». При этом Мадуро отметил, что жители страны уже вооружаются и знают, «куда идти в случае локального, регионального или национального конфликта».

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»(Народ Венесуэлы. — «Газета.Ru») знает, что делать. Знает, как защищать. Это называется война всего народа», — сказал Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что Гуайдо не исключил военного вмешательства США в Венесуэлу.