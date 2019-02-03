Трамп допустил возвращение войск США в Сирию и Афганистан

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что может вернуть в Сирию и Афганистан американские войска, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, после вывода американских войск из Сирии и Афганистана США смогут их «быстро вернуть», поскольку имеют в своем распоряжении «очень быстрые самолеты» и «очень хорошие грузовые самолеты». Трамп не уточнил, при каком условии Соединенные Штаты могут вернуться на Ближний Восток, отметив только, что американские войска могут это сделать, «если придется».

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Также американский лидер оставить разведку США в Афганистане после вывода войск из страны, а также сохранить военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность «приглядывать за Ираном».

Ранее Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу.