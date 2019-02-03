Пленный боец «Азова» рассказал о ситуации в ВСУ
Пленный боец незаконного украинского вооруженного формирования «Азов» Станислав Панченко рассказал о том, что происходит в рядах ВСУ. Об этом сообщает ФАН.
По его словам, он попал в плен после конфликта с другим военнослужащим.
Он также добавил, что «случайно» подошел к позициям армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Панченко подчеркнул, что употребление наркотиков и алкоголя носит массовый характер в ВСУ.
Ранее сообщалось, что боец «Азова» объяснил отказ пожимать руку президенту Украины Петру Порошенко.