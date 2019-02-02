«Предатель»: ВВС Венесуэлы ответили на признание Гуайдо

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ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала ВВС Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, передает RT.

«Недостойный военнослужащий, который предает клятву верности отечеству Боливара и наследие команданте Уго Чавеса и преклоняет колени перед империалистами, генерал Франсиско Янес Родригес — предатель», — заявили в венесуэльских ВВС.

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Ранее Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.