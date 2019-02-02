«Предатель»: ВВС Венесуэлы ответили на признание Гуайдо
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала ВВС Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, передает RT.
«Недостойный военнослужащий, который предает клятву верности отечеству Боливара и наследие команданте Уго Чавеса и преклоняет колени перед империалистами, генерал Франсиско Янес Родригес — предатель», — заявили в венесуэльских ВВС.
Ранее Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.