В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии пилоту Су-25

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В Приморье открыли бюст Героя России летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

Как отмечается, церемония открытия памятника состоялась в поселке Черниговка на территории штурмового авиационного полка Восточного военного округа.

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Уточняется, что в мероприятии приняли участие командующий 11 армии ВВС и ПВО округа Владимир Кравченко и губернатор края Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось, что власти Приморья рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25‍.

Российский Су-25 был сбит в Идлибе на севере Сирии. По данным Минобороны, летчик сбитого самолета успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.