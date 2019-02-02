В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии пилоту Су-25
В Приморье открыли бюст Героя России летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
Как отмечается, церемония открытия памятника состоялась в поселке Черниговка на территории штурмового авиационного полка Восточного военного округа.
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Уточняется, что в мероприятии приняли участие командующий 11 армии ВВС и ПВО округа Владимир Кравченко и губернатор края Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что власти Приморья рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25.
Российский Су-25 был сбит в Идлибе на севере Сирии. По данным Минобороны, летчик сбитого самолета успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.