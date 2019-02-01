FT: Германия отказалась от покупки американских истребителей-невидимок F-35

Министерство обороны ФРГ решило отказаться от покупки американских истребителей пятого поколения F-35, пишет газета Financial Times.

Вместо этого в Германии рассматривают возможность покупки либо истребителей Eurofighters от Airbus, либо F-18 производства компании Boeing. Немецкие чиновники заявили, что оборонное ведомство теперь нуждается в дополнительной информации от Boeing и Airbus об их самолетах.

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Исключив F-35 из гонки, Берлин дал сигнал Франции и другим европейским союзникам, что он по-прежнему привержен созданию франко-германской перспективной авиационной боевой системы FCAS. Совместный проект должен сформировать костяк ВВС обеих стран после 2040 года, а в случае покупки Германией F-35 проект мог бы стать непригодным, говорится в материале.

Как отмечает газета, решение сузить выбор до истребителей моделей Eurofighter и F-18 отражает и политические расчеты: желание Берлина уравновесить конкурирующие потребности двух ближайших союзников: США и Франции.

Ранее сообщалось, что Британия может отказаться от истребителя F-35 из-за нехватки денег. Кроме того, согласно новому докладу Пентагона, у F-35 нашли серьезные проблемы с логистикой и долговечностью.