Украинский эксперт призвал создать ракету, способную «бить вглубь России»

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Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в статье для издания «Апостроф» изложил свое мнение о том, как повысить обороноспособность Украины.

Эксперт констатировал, что в военном плане Россия «доминирует» в Черном и Азовском морях. При этом, добавил Самусь, реакция западных стран на ноябрьский инцидент с проходом кораблей Украины через Керченский пролив говорит о том, что Запад не хочет «поднимать ставки» в конфликтной ситуации в регионе.

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Эксперт резюмировал, что Украине необходимо заниматься развитием своих противовоздушных и противоракетных возможностей, чтобы «отбить у России» желание использовать свои военные ресурсы против страны.

«[Украине необходимо] разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы», — подчеркнул Самусь.

Также он выразил мнение, что для России ничего не значит язык, на котором говорит Запад.

Ранее полковник ВСУ Святослав Стеценко заявлял о недееспособности украинской армии.