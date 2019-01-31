В Минобороны обвинили США в блокировке колонны гумпомощи в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что курдские формирования по требованию США заблокировали движение колонны с правительственной гуманитарной помощью, которая направлялась в населенный пункт Хаджин. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в колонне двигались десять грузовых автомобилей.
«[Колонна] была блокирована в районе населенного пункта Эль-Хусайния курдскими формированиями из состава проамериканских «Сирийских демократических сил», — сказал Соломатин.
По его словам, курды якобы заявили гумконвою, что ему нельзя дальше двигаться по запрету США. После этого, утверждает Соломатин, колонна повернула обратно.
Ранее СМИ сообщали о стычках пророссийских и проиранских сил в Сирии.