В Минобороны обвинили США в блокировке колонны гумпомощи в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что курдские формирования по требованию США заблокировали движение колонны с правительственной гуманитарной помощью, которая направлялась в населенный пункт Хаджин. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в колонне двигались десять грузовых автомобилей.

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«[Колонна] была блокирована в районе населенного пункта Эль-Хусайния курдскими формированиями из состава проамериканских «Сирийских демократических сил», — сказал Соломатин.

По его словам, курды якобы заявили гумконвою, что ему нельзя дальше двигаться по запрету США. После этого, утверждает Соломатин, колонна повернула обратно.

Ранее СМИ сообщали о стычках пророссийских и проиранских сил в Сирии.