WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

В обмен на демонтаж ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила построить атомную электростанцию в стране.

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В рамках сделки предлагалось, что российская сторона будет направлять все побочные продукты и отходы работы станции в Россию, уменьшая риск того, что Северная Корея использует электростанцию ​​для создания ядерного оружия, обеспечивая при этом страну новым источником энергии.

Издание отмечает, что данное предложение вызовет недовольство властей КНР и США, которые опасаются появления у Москвы экономической опоры на Корейском полуострове.