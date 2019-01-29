WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
В обмен на демонтаж ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила построить атомную электростанцию в стране.
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В рамках сделки предлагалось, что российская сторона будет направлять все побочные продукты и отходы работы станции в Россию, уменьшая риск того, что Северная Корея использует электростанцию для создания ядерного оружия, обеспечивая при этом страну новым источником энергии.
Издание отмечает, что данное предложение вызовет недовольство властей КНР и США, которые опасаются появления у Москвы экономической опоры на Корейском полуострове.