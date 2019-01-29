В США заявили об объединении против них России и Китая
Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия и Китай объединились, чтобы укрепить свое влияние среди других стран и выступить против американской политики, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что они (Россия и Китай.— «Газета.Ru») будут сотрудничать, чтобы противостоять целям США, пользуясь растущими сомнениями в некоторых странах относительно либеральной модели развития», — отметил Коутс.
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Также, по его мнению, российская и китайская сторона начали расширять свое сотрудничество через международные организации. Они делают это для того, чтобы создать новые выгодные правила и стандарты и «стать противовесом США и другим западным странам».
Ранее сообщалось, что американские спецслужбы определилась с «новыми и старыми врагами».