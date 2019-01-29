В США заявили об объединении против них России и Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/11728351/RTR35NPI-pic905-895x505-13454.jpg">

Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия и Китай объединились, чтобы укрепить свое влияние среди других стран и выступить против американской политики, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что они (Россия и Китай.— «Газета.Ru») будут сотрудничать, чтобы противостоять целям США, пользуясь растущими сомнениями в некоторых странах относительно либеральной модели развития», — отметил Коутс.

Реклама

Также, по его мнению, российская и китайская сторона начали расширять свое сотрудничество через международные организации. Они делают это для того, чтобы создать новые выгодные правила и стандарты и «стать противовесом США и другим западным странам».

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы определилась с «новыми и старыми врагами».