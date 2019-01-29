«Послание США»: SCMP рассказал о запуске китайской ракеты DF-26

Китайское гостелевидение показало видео пуска баллистической ракеты средней дальности DF-26 на фоне обострения военного соперничества между Китаем и США, пишет South China Morning Post.

Ракета нового поколения способна нести ядерную боеголовку, она может проводить как наземные операции, так и наносить противокорабельные удары. DF-26 получила второе название «убийца Гуама», поскольку имеет дальность от 3000 км до 5741 км, а это означает, что остров США в западной части Тихого океана находится в досягаемости удара со стороны китайского оружия, пишет издание. На острове Гуам расположена крупнейшая в Тихом океане и стратегически важная база США.

Реклама

Ученый из университета Маккуори в Сиднее Адам Ни отметил, что учения китайской армии отправили «ясное послание США о растущем ракетном потенциале Китая», а также о угрозе для стратегического арсенала США.

«Это попытка укрепить имидж, что НОАК (Национально-освободительная армия Китая) имеет возможность потопить американские авианосцы и нанести недопустимый ущерб американским силам», — сказал Ни.

Ранее сообщалось, что Китай усовершенствовал военный арсенал для восстановления контроля над Тайванем.