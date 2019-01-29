Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат». Об этом пишет еженедельник «Звезда».
В материале эксперт отвечает на публикации СМИ, в которых ставятся под сомнение возможности отечественных вооружений. По словам Леонкова, внимание Запада в настоящее время сосредоточено на «Посейдоне». Однако в случае ядерного конфликта российская сторона обойдется «Сарматами».
Реклама
«Одна наша новая МБР РС-28 «Сармат» способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США», — написал Леонков.
Ранее источник рассказал, когда начнутся летные испытания «Сармата».