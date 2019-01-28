В ОБСЕ разработали новый мирный план по Донбассу

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в организации появился новый план по достижению мира на юго-востоке Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Kleine Zeitung.

Сайдик заявил, что для проведения выборов в регионе следует обратиться к помощи ООН, так как ОБСЕ выполняет в регионе только роль наблюдателя. Он также напомнил, что выборы в Донбассе были одним из ключевых пунктов Минских соглашений.

Реклама

По словам Сайдика, план также предусматривает создание временных администраций под эгидой ООН в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Предполагается, что они будут следить за выполнением плана.

Спецпредставитель заключил, что документ, в котором содержатся положения этого плана, должны утвердить страны «Нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция и Германия.

Осенью прошлого года Сайдик называл Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире.