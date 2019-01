Эсминец США ушел из Черного моря

Ракетный эсминец США «Дональд Кук» покинул Черное море через пролив Босфор, сообщается в официальном твиттере 6-го флота ВМС Соединенных Штатов.

В посте в твиттере опубликованы фотографии моряков и корабля.

«Моряки на борту эсминца «Дональд Кук» DDG75 наблюдают как корабль пересекает пролив Босфор», — говорится в сообщении 6-го флота в твиттере.

Реклама

Отмечается, что снимки сделаны в понедельник, 28 января.

Ранее сообщалось, что американский корабль вошел в акваторию Черного моря.

.@USNavy #Sailors aboard #USSDonaldCook #DDG75 stand watch in the bridge as the ship transits the #Bosphorus Strait, Jan. 28, 2019. #PresenceMatters #US6thFleet pic.twitter.com/YvjtWbEmvk