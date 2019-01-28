МВД предупредило о провокациях ИГ у границ России

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Замминистр внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что участники террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) могут готовить у южных границ страны крупные провокации, связанные с «выдавливанием» беженцев, передает РИА «Новости».

«На границе с Таджикистаном… планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в строну России», — подчеркнул Зубов.

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По его словам, необходимо усилить внимание за приезжими из Таджикистана и Узбекистана из-за «идеологией, которую они ввозят».

Ранее сообщалось, что в Москве осуждены 11 террористов «Исламского государства».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.