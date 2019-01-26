ВМФ России получил новейший корабль «Иван Антонов»

ВМФ России получил корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов», который будет нести службу в составе Крымской военно-морской базы Черноморского флота, сообщает ТАСС.

Этот корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

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Торжественная церемония первого подъема военно-морского флага на корабле, которому предстоит нести службу в составе Крымской военно-морской базы Черноморского флота, прошла в субботу в Балтийске — главной базе Балтийского флота.

Корабль назван в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.