В 15 регионах России подняли войска по учебной тревоге

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Учения войск Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в четверг, 24 декабря, в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Сообщается, что войска были подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся совместной командно- штабной тренировки.

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Уточняется, что в ходе учений войска развернут в районы полевых подвижных пунктов, особое внимание планируется уделить практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Подчеркивается, что тренировка плановая и продлится до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошли учения с участием «Панцирь-С».