Помпео рассказал, как давление Трампа помогло НАТО найти $100 млрд

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что давление американского президента Дональда Трампа на НАТО спровоцировало альянс искать дополнительные финансовые ресурсы.

Он подчеркнул, что в нынешнем году генсек НАТО Йенс Столтенберг распоряжается бюджетом, выросшим «примерно» на $100 млрд.

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«Это гораздо больше, чем было бы, если бы президент Трамп не оказывал давления на партнеров»​, — заверил Помпео.

Также он выразил мнение, что действия администрации Трампа принесли НАТО больше пользы, чем все предыдущие администрации Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО.