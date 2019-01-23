Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

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Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может ответить на атаки Израиля ударом по аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Дамаск может пойти на данные меры в случае непринятия мер Советом Безопасности ООН в связи с ударами Израиля по Сирии.

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Он также добавил, что Израиль совершает «регулярные атаки» по территории Сирии.

Ранее сообщалось, что из-за авиаударов Израиля по Сирии погибли четыре человека.