Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может ответить на атаки Израиля ударом по аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Дамаск может пойти на данные меры в случае непринятия мер Советом Безопасности ООН в связи с ударами Израиля по Сирии.
Реклама
Он также добавил, что Израиль совершает «регулярные атаки» по территории Сирии.
Ранее сообщалось, что из-за авиаударов Израиля по Сирии погибли четыре человека.