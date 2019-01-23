Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) общей численностью до 400 человек атаковали войска САР в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боевики атаковали позиции сирийский войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа.

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Он также добавил, что террористам удалось «вклиниться» в оборону армии САР на глубину до 1,5 км.

Соломатин подчеркнул, что боевики были отброшены за линию соприкосновения.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил боевиков в срыве меморандума по Идлибу.

«Джебхат ан-Нусра» («Нусра») — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.