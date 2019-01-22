Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3
В военном лазарете скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф региона.
Ранее сообщалось о двух погибших.
»[Пострадавший] один погиб, это тот, который был в военном лазарете», — сообщили в центре.
Реклама
Бомбардировщик потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Полет осуществлялся без боекомплекта.
«Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.