Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

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В военном лазарете скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф региона.

Ранее сообщалось о двух погибших.

»[Пострадавший] один погиб, это тот, который был в военном лазарете», — сообщили в центре.

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Бомбардировщик потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Полет осуществлялся без боекомплекта.

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