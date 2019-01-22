В ООН подсчитали число жертв войны в Донбассе

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве ответила на запрос немецкого агентства dpa о количестве жертв за время военных действий на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации ООН, за время боевых действий в регионе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12800 до 13 тысяч человек. Отмечается, что около 3,5 тысяч погибших являются мирными жителями, 4 тысячи человек потеряли украинские военные и еще 5,5 тысяч человек погибли, воюя на стороне саомпровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Также в ООН добавили, что за время военных действий в Донбассе ранения получили от 27 до 30 тысяч человек.

Ранее на Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом.