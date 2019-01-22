Аналитики обнаружили секретную ракетную базу в КНДР

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Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) изучили спутниковые снимки Северной Кореи и пришли к выводу, что на базе «Сино-Ри» расположены стратегические баллистические ракеты. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте центра.

Аналитики рассказали, что данный военный объект находится в 212 км на север от демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Эксперты утверждают, что там расположены ракеты среднего радиуса Nodong-1.

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Специалисты отметили, что они изучали спутниковые снимки, которые были сделаны в декабре 2018 года.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что разведки США и КНДР контактируют уже 10 лет.