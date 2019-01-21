Украина стягивает силы противовоздушной обороны на границу с Россией

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы противовоздушной обороны, а также других видов войск на границе с Россией, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу командования украинских войск.

Украинские военные утверждают, что усиление военного контингента на границе с Россией необходимо, так как российская армия также стягивает военных к границам.

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Такие заявления были сделаны на научно-практической конференции о перспективах украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ обнаружила зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе.