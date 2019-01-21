В сети появилось видео с места падения БТР с военными России в ущелье

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В интернете появилась видеозапись с места, где российский БТР упал в ущелье в Абхазии. Ролик размещен на YouTube телеканала «360».

Инцидент произошел 18 января, когда колонна боевой техники с горного полигона Цабал направлялась в пункт постоянного размещения в Абхазии. БТР-80 опрокинулся в ущелье. Из-за этого погибли три человека и пострадали еще два.

Ранее в Южном военном округе проинформировали о гибели трех российских военных.