СМИ: погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах

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Тела двух летчиков столкнувшихся над Японским морем Су-34 при обнаружении были опутаны парашютами и стропами. Об этом сообщает интернет-портал 47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинского края.

По информации издания, тело одного из летчиков было найдено одетым в шлем, гидротермокостюм и с пристегнутым парашютом. Второго также нашли опутанным парашютом и стропами.

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Утром 18 января самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Одного из летчиков удалось спасти, тела двоих извлекли из воды спасатели. Поиски четвертого летчика продолжаются.

Ранее сообщалось, что после столкновения Су-34 над Японским морем возбуждено уголовное дело.