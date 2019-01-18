Найдено тело еще одного летчика Су-34

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Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России.

По его словам, летчик был без признаков жизни. Тело подняли на борт судна, которое помогало спасателям в поисках.

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Утром 18 января самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

Ранее сообщалось, что найдено тело одного из летчиков столкнувшихся Су-34.