Минобороны подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что самолеты коснулись друг друга в воздухе. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

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«В 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что экипажи обоих бомбардировщиков катапультировались, их разыскивают спасатели.