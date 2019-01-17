Трамп решил разместить новые станции перехвата ракет на Аляске

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Президент США Дональд Трамп заявил, что новая американская стратегия ПРО предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о размещении перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили.

Он также добавил, что на базе появятся новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет.

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Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен защитить американцев от любых видов ракетных атак.

Ранее сообщалось, что новый доклад Пентагона о противоракетной обороне (ПРО) будет предусматривать положения о «гиперзвуковой угрозе».