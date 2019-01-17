Трамп решил разместить новые станции перехвата ракет на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая американская стратегия ПРО предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, речь идет о размещении перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили.
Он также добавил, что на базе появятся новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет.
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Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен защитить американцев от любых видов ракетных атак.
Ранее сообщалось, что новый доклад Пентагона о противоракетной обороне (ПРО) будет предусматривать положения о «гиперзвуковой угрозе».