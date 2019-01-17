КНР уличила США в двойных стандартах из-за стратегии о ядерном сдерживании Китая и России

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Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин отреагировала на новую стратегию США, предполагающую использование ядерного оружия для сдерживания России и Китая, передает ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты много раз требовали от других стран сократить исследования, связанные с разработкой вооружений.

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«Наряду с этим, США также говорят о том, что они продолжат развитие своего собственного оружия массового уничтожения. Это — двойные стандарты», — сказала Чуньин.

Он выразила надежду, что США вместе с другими постоянными членами Совбеза ООН будут содействовать глобальной стабильности.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат полагаться на ядерное оружие, чтобы сдерживать «потенциальные ядерные угрозы» от России и Китая. При этом представитель подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассчитывает установить хорошие отношения с обеими странами.