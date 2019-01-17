WP: Пентагон будет проверять новобранцев с грин-картами

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Пентагон намерен ввести новые правила, согласно которым военное ведомство будет проверять потенциальных новобранцев, получивших разрешение на жительство в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей военного ведомства.

Отмечается, что проверки коснутся не только иностранцев, но и граждан США, которые вступили в брак с гражданами другой страны или у которых есть родственники с двойным гражданством. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить количество рекрутов, связанных с терроризмом или шпионажем.

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В издании добавили, что новые правила должны вступить в силу до 15 февраля.

Осенью прошлого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.