Трамп обсудил с сенаторами вывод войск из Афганистана и Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/909/12100909/RTS1X8S5-pic905-895x505-74386.jpg">

Президент США Дональд Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами, на которой обсудил с ними планы по выводу войск из Сирии и Афганистана, сообщает The Hill со ссылкой на сенатора Рэнда Пола.

Пол рассказал изданию, что политики «много говорили» о ситуации в Сирии. По его словам, Трамп пообещал, что американские войска продолжат следить за активностью террористических группировок в регионе, однако подчеркнул, что армия США не может находиться там все время.

Реклама

«Думаю, что он был тверд в этом», — отметил сенатор.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что теракт в сирийском Манбидже может повлиять на вывод войск США из Сирии.