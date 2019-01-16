Самолет США провел разведку в Черном море

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Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

Сообщается, что самолет вылетел с сицилийской авиабазы. Разведчик около двух часов летал у южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе недалеко от Севастополя. Также американский самолет ранее замечали в районе Новороссийска.

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Разведка США совершила не менее четырех пролетов на расстоянии около 36 км от главной от главной базы Черноморского флота России.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец США вошел в Балтийское море.