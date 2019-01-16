Швеция впервые будет обучать «кибер-солдат»

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Шведские вооруженные силы впервые будут обучать «кибер-солдат» для защиты страны от возможных кибератак, сообщает The Local.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий страны Микаэль Биден. По его словам, проект будет запущен в следующем году.

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Как отмечается, соответствующее обучение будут проходить около 30 призывников.

«Наши кибер-системы должны быть защищены от квалифицированных противников», — сказал Биден.

Он добавил, что для прохождения отбора на эту программу призывники должны будут уже иметь определенный уровень образования.

Ранее сообщалось, что Иран заподозрили в подготовке международной кибератаки.