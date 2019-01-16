США осудили Иран за запуск спутника

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что запуск иранской ракеты-носителя со спутником собственного производства нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помпео подчеркнул, что запуск ракеты-носителя предусматривает использование технологий, которые «фактически идентичны» с теми, что применяются при создании баллистических ракет.

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«Данный запуск — фактически продвижение Ирана к конечной цели построить такое оружие», — заключил Помпео.

Ранее сообщалось, что иранский спутник отечественного производства Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. Предполагалось, что спутник для дистанционного зондирования поверхности земли будет находиться на орбите два года.