Шойгу назвал затраты на перевооружение армии в 2019 году
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на перевооружение российских Вооруженных сил в 2019 планируется потратить 1,44 трлн руб., передает РИА «Новости».
По его словам, на эти средства будут закуплены новейшее оружие и техника.
«Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%», — сказал Шойгу.
Реклама
Министр подчеркнул, что необходимо «жестко» контролировать расходование бюджетных средств.
Ранее Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира.