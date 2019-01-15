Шойгу назвал затраты на перевооружение армии в 2019 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на перевооружение российских Вооруженных сил в 2019 планируется потратить 1,44 трлн руб., передает РИА «Новости».

По его словам, на эти средства будут закуплены новейшее оружие и техника.

«Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%», — сказал Шойгу.

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Министр подчеркнул, что необходимо «жестко» контролировать расходование бюджетных средств.

Ранее Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира.