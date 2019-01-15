ИГ захватило город в Нигерии

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Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства в сфере безопасности, правительственные силы во время атаки ИГ сбежали из города вместе с местными жителями.

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«Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши люди отступают», — сказал собеседник Reuters.

Как отмечается, боевики ИГ уже предпринимали серию атак в прошлом месяце, в результате которых был захвачен город Бага. Однако нигерийским властям удалось освободить его при помощи контрнаступления.

Ранее сообщалось, что ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России