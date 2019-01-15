Мадуро объявил о крупных военных учениях в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении крупных военных учений в стране, передает РИА «Новости».
«Специальные гражданско-военные учения в честь Боливара и 200-летия конгресса в Ангостуре пройдут с 10 по 15 февраля», — заявил Мадуро.
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Ранее Венесуэла осудила высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о непризнании власти президента Николаса Мадуро.
Болтон заявил, что «незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров».