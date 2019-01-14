«Новичок» рекомендовали внести в список запрещенных ОЗХО веществ

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Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал включить использованное в британском Солсбери вещество — «Новичок» — в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в твиттере представительства Британии в ОЗХО.

Как отмечается, в участники организации могут оспорить рекомендацию течение 90 дней.

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«Хороший прогресс достигнут в вопросе включения опасных химических веществ, в том числе использованного в Солсбери, в приложение к КЗХО. Члены исполсовета ОЗХО рекомендовали одобрить соответствующее предложение», — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что Россия передаст в ОЗХО данные о разработках «Новичка» в США.