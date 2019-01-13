Нетаньяху признался в недавних атаках Израилем целей в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вооруженные силы страны в течение последних 36 часов наносили удары по целям в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская армия «сотни раз» атаковала цели Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболлах». Эти удары свидетельствую о решимости Тель-Авива в борьбе с Ираном в Сирии.

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«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал Нетаньяху.

Данное заявление премьер-министр Израиля сделал во время выступления на еженедельном заседании правительства страны.

Ранее сообщалось, что МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели «тысяч невинных палестинцев».