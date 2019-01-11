США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Об этом сообщает USNI News.
По его словам, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики.
Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.
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Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.
Ранее СМИ рассказали, почему США отказались от учений в Арктике.