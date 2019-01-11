США решили отправить военные корабли в Арктику

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/11692759/upload-AP_18071621027744-pic905-895x505-29680.jpg">

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Об этом сообщает USNI News.

По его словам, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики.

Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.

Реклама

Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.

Ранее СМИ рассказали, почему США отказались от учений в Арктике.