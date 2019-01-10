Порошенко рассказал, когда армия Украины будет соответствовать НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы страны в 2020 году будут способны действовать по стандартам НАТО, передает «Укринформ».

По его мнению, курс Киева на Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность границ и суверенитета Украины.

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«В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО согласно закону о национальной безопасности», — сказал Порошенко.

Он добавил, что евроатлантическая интеграция — это также и путь к укреплению украинской государственности и достоинства граждан Украины.

Ранее Порошенко рассказал о желании «заякорить» Украину в «натовской бухте».