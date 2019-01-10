Украина планирует продолжать проходы через Керченский пролив
Глава минобороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Урядовый курьер» заявил, что Киев продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу.
По его словам, Украина не откажется от права проходить через Керченский пролив.
«Уверяю: такие проходы организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. ... Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений.», — заявил Полторак.
Ранее Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.