Украина планирует продолжать проходы через Керченский пролив

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Глава минобороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Урядовый курьер» заявил, что Киев продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу.

По его словам, Украина не откажется от права проходить через Керченский пролив.

«Уверяю: такие проходы организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. ... Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений.», — заявил Полторак.

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Ранее Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.