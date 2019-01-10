Telegraph: британская авиация готова противостоять возрождающейся России

Новейший сверхзвуковой британский истребитель-невидимка королевских военно-воздушных сил F-35B Lightning готов для противостояния «возрождающейся российской угрозы» — о его готовности выполнять боевые вылеты должен объявить министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на базе Мархам в графстве Норфолк, пишет британская газета Daily Telegraph.

Ожидается, что после 40 лет службы британский истребитель-бомбардировщик Tornado выйдет из арсенала в 2019 году. Кроме того, планируется, что глава минобороны расскажет о расширении парка истребителей «Тайфун».

Великобритания пообещала к 2025 году купить 48 истребителей у американской компании Lockheed Martin, на них уже выделен бюджет. Всего в общей сложности планируется закупить 138 таких боевых самолетов.