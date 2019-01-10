В Китае испытали С-400
Китайские военные завершили программу испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Отмечается, что вторая тестовая стрельба прошла в декабре 2018 года.
«Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень (имитирует летательный аппарат - прим. ТАСС), летевшую на скорости более 600 м/с», — заявил источник.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о сроках поставки С-400 в Индию.