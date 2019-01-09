NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
По данным издания, Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью.
Как отмечается, российский танк стал одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие.
Реклама
При этом Т-90С является достойным вариантом для применения в различных конфликтах в странах второго и третьего мира.
Ранее сообщалось, что в США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО.