NI оценил российский танк Т-90С

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Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

По данным издания, Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью.

Как отмечается, российский танк стал одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие.

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При этом Т-90С является достойным вариантом для применения в различных конфликтах в странах второго и третьего мира.

Ранее сообщалось, что в США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО.