В Иране обвинили страны ЕС в укрывании террористов

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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны Евросоюза (ЕС) несут ответственность за укрытие террористов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам министра, европейские страны, в числе которых Дания, Нидерланды и Франция, укрывают на своей территории членов организации моджахедов иранского народа, а эта организация совершила убийства 12 тысяч граждан Ирана, а также потворствовала преступлениям Саддама Хусейна и других террористов.

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«Обвинения в адрес (разведслужбы) Ирана не освободят Европу от ответственности за укрытие террористов», — заявил Зариф.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США усиливают давление на Иран.