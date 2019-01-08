Трамп рассказал, каким войнам наступит «славный конец»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/12091285/2017-01-20-image-4-pic905-895x505-72702.jpg">

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.

«Бесконечным Войнам, особенно тем, которые были развязаны из-за наших ошибок в суждениях много лет назад, и тем, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что CBS, NBC и ABC согласились показать экстренное обращение Трампа к нации.