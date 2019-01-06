В Британии заявили, что Черное море не принадлежит России

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Министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон заявил, что Черное море «не принадлежит России», передает Reuters.

Об этом министр сказал на встрече со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Вместе они посетили порт Одессы, где ранее пришвартовался корабль британского королевского флота HMS Echo.

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«Причина... того, что HMS Echo здесь, заключается, в первую очередь в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной и то, что Украина не одинока», — заявил Уильямсон.

По его словам, Лондон также хочет показать свое право заходить в Одессу и другие порты, поскольку Черное море является «международным».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, расширяющий зону контроля страны в Черном море.